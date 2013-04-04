Дарницька ТЕЦ відновила теплопостачання столичних споживачів

У Києві станом на 18.00 теплопостачання у житлових будинках та об’єктах соціальної інфраструктури Дарницького та Деснянського районів відновлено.

Наразі Дарницька ТЕЦ поступово нарощує параметри подачі тепла до необхідних показників, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Несправність сталася під час виконання робіт планового виведення в ремонт перемикача «Бровари». Виникло коротке замикання та аварійне відключення другої системи шин 110 кВ, внаслідок чого були знеструмлені дві підстанції – «Русанівська» та «Хімічна» – і розподільча мережа 10 кВ.

О 7.30 електричну енергію було подано до об’єктів споживання.

Через відключення впродовж двох годин теплопостачання було відсутнє у 1800 споживачів, у тому числі в медичних та освітніх закладах. Без електричної енергії протягом години перебували кілька сотень багатоповерхівок та приватних будинків, лікарня № 2 і трамвайний парк. Електроживлення було відновлено близько 8.00.