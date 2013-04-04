АМКУ оштрафував «Миколаївобленерго» на 100 млн грн

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України оштрафувала компанію «Миколаївобленерго» за зловживання монопольним становищем на ринку постачальників електроенергії на 100 млн грн, повідомила прес-служба АМКУ.

Як встановила колегія, «Миколаївобленерго», всупереч вимогам нормативно-правових актів у сфері енергетики, опломбувало автоматичні вимикачі електролічильників на фасадах приватних будинків жителів Миколаївської області, і вимагало від них необґрунтовану сплату за повторне підключення до мережі для відновлення електропостачання.

Згідно з повідомленням, АМКУ також зобов'язав «Миколаївобленерго» оприлюднити інформацію щодо даного рішення в офіційному друкованому ЗМІ Миколаївської області в місячний термін з дня його отримання за власні кошти.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2013 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням дозволив приватизацію державних пакетів акцій шести обленерго на конкурентній основі, у тому числі «Миколаївобленерго».

Державі належить 70% акцій «Миколаївобленерго», які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». Ще 15,7802% належить енергопостачальній компанії "Херсонобленерго", що контролюється групою VS Energy International N.V. (Нідерланди).

«Миколаївобленерго» у 2012 році скоротила чистий прибуток на 33,7% порівняно з 2011 роком - до 32,3 млн грн з 49 млн грн. Компанія збільшила активи в 2012 році на 10,4% порівняно з 2011 роком - до 968 млн грн з 876,6 млн грн.