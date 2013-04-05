Білорусь "за" будівництво другої лінії газопроводу "Ямал-Європа" в обхід України

Білорусь виступає за будівництво другої лінії газопроводу "Ямал-Європа", заявив перший віце-прем'єр уряду республіки Володимир Семашко в ефірі білоруського телеканалу ОНТ, повідомляють РІА «Новости».

Нагадаємо, розглянути можливість будівництва другої гілки "Ямал-Європа" днями доручив ВАТ "Газпром" президент РФ Володимир Путін.

"Рішення подвоїти газотранспортні потужності найкоротшим маршрутом (через Білорусь - УНІАН) - це абсолютно реальна і твереза пропозиція", - сказав В.Семашко. Він пояснив, що Білорусі даний проект принесе вигоду у вигляді податків від роботи на її території газотранспортного підприємства. "Чим більше транзит, тим більше податків", - сказав перший віце-прем'єр.

Він також зазначив, що транспортні витрати становлять левову частку вартості газу, яку сплачує кінцевий споживач. "Собівартість видобутку тисячі кубометрів 15-20 доларів", - сказав він.

Читайте також:

Будівництвом нових газопроводів Росія хоче «покарати» Україну - російський експерт

Польща хоче уникнути участі в газових спорах України і РФ - віце-прем'єр