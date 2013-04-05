На екомоніторинг «Північного потоку» за три роки витратять 40 млн євро

Москва. У найближчі три роки на організацію постійного екологічного моніторингу вздовж всього маршруту газопроводу «Північний потік» використають 40 млн євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це йдеться в статті прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва «Балтика у ХХI столітті: пріоритет – екологія», опублікованій напередодні Форуму Балтійського моря в низці зарубіжних ЗМІ.

Д.Медведєв зазначає, що в рамках цього проекту вперше вдалося збалансувати міжнародні і національні екологічні вимоги всіх п'яти країн, через виключні економічні зони яких проходить траса морського газопроводу.

«На попередні екологічні дослідження – наймасштабніші з усіх тих, що проводилися раніше на Балтиці – було витрачено понад 100 млн євро. Ще 40 млн євро в найближчі три роки буде використано на організацію постійного моніторингу уздовж всього маршруту», - йдеться в статті.

Д.Медведєв наголошує, що турбота про навколишнє середовище – це та сфера міждержавних відносин, де немає і не може бути альтернативи співробітництва. «Сьогодні всі балтійські держави поділяють історичну відповідальність за долю Балтійського моря, збереження його унікального природного розмаїття. Конкретний приклад результативності такого підходу – спільна робота за проектом «Північний потік», - зазначає він.

До того ж Д.Медведєв нагадує, що газопровід через Балтійське море здатен упродовж як мінімум 50 років щорічно поставляти до Європи до 55 млрд кубометрів природного газу.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня партнер і аналітик консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутихін зазначив, що через «Північний потік» транспортується не більш як 15 млрд куб. м за рік.

«Якщо ми подивимося на «Північний потік», то «Газпром» зараз платить собі і своїм партнерам за транспортування 55 млрд куб. м газу за рік тому, що так складено транзитну угоду, але переходить Балтійське море приблизно 14-15 млрд куб. м за рік. Отже, цей газопровід катастрофічно недозавантажений, і будувати ще третю нитку – просто безумство», - вважає М.Крутихін.

Довідка УНІАН. «Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи в обхід України. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальду). Довжина газопроводу становить 1224 км.

Російська влада пояснює необхідність запущеного в експлуатацію в жовтні 2012 року "Північного потоку" і планованого "Південного потоку" бажанням знизити залежність від традиційних транзитних країн - України і Білорусі, контроль над газотранспортними системами яких вони роками намагалися одержати. Цю мету вдалося досягти в Білорусі у 2011 році.

Транзит російського газу через Україну, через яку ЄС раніше одержував близько 80% всього газу з РФ, торік знизився на 19% - до 84 млрд кубометрів газу, або близько 60% всього експорту до Європи.