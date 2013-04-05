Кабмін затвердив план приватизації 6 обленерго

Кабінет Міністрів України затвердив план розміщення акцій шести обласних енергопостачальних компаній на сертифікаційних аукціонах і на фондовій біржі.

Відповідне розпорядження № 204 від 3 квітня опубліковано на веб-порталі уряду.

Йдеться про розміщення пакетів акцій акціонерних компаній «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго», «Хмельницькобленерго», «Черкасиобленерго», «Миколаївобленерго».

Зазначимо, що на початку квітня глава Фонду державного майна Олександр Рябченко повідомив, що ФДМУ планував виставити на біржу 5%-ві пакети "Харків-", "Миколаїв-" і "Хмельницькобленерго". Решту контрольних пакетів акцій цих обленерго (від 60% і вище) виставлять на конкурсні торги.

Держава володіє 65,001% акцій "Харківобленерго", 70,0089% акцій "Хмельницькобленерго" і 70% акцій "Миколаївобленерго". Пакети акцій ще двох енергопостачальних компаній - "Запоріжжяобленерго" і "Тернопільобленерго", в яких державі належить 60,2475% і 50,999% відповідно, будуть повністю реалізовані через конкурс.

За словами О.Рябченко, через біржові торги також проведуть продаж акцій "Черкасиобленерго", в якому держава прямо володіє 46% акцій, а ще 25% акцій підприємств належать підконтрольному державі ЗАТ "УкрЕСКО".