«Луганськгаз» за рік отримав збиток у розмірі 7,3 млн грн

Підприємство з газопостачання та газифікації «Луганськгаз» у 2012 році отримало чистий збиток у розмірі 7,313 млн грн, тоді як за 2011 рік компанія отримала чистий прибуток у розмірі 360 млн грн, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, активи підприємства за 2012 зросли порівняно з 2011 роком до 1,807 млрд грн з 1,148 млрд грн.

Сумарна дебіторська заборгованість компанії в 2012 році зменшилася в порівнянні з 2011 роком до 214,194 млн грн з 568,107 млн грн.

Власний капітал компанії за минулий рік збільшився до 1,079 млрд грн з 0,171 млрд грн 2011 року.

Поточні зобов'язання «Луганськгазу» в 2012 році зменшилися в порівнянні з 2011 роком до 461,094 млн грн з 771,897 млн грн. Однак довгострокові зобов'язання збільшилися до 266,694 млн грн з 89,28 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, у січні 2013 року Господарський суд Луганської області порушив справу про банкрутство газопостачального підприємства «Луганськгаз».

Провадження у справі про банкрутство «Луганськгазу» порушено за заявою кредитора, компанії «Укртрансгаз», у зв'язку із заборгованістю підприємства в розмірі 2,531 млн грн.

На початку вересня 2012 року найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія "Газтек", власниками якої є низка кіпрських компаній, перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 26% акцій ПАТ "Луганськгаз", заплативши за пакет 81 млн 410 тис. грн.

Приватна акціонерна компанія «Газтек» (Київ) є найбільшим власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема "Газтеку" і афілійованим з ним структурам належать міноритарні пакети у "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запорізь-" і "Кримгазі" і ін.

Власниками самого "Газтека" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd.

На початку вересня 2012 року "Газтек" залучив у банку "Надра" (Київ) кредит на 250 млн грн для покупки акцій підприємств з газопостачання та газифікації.

Банк "Надра" контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ.