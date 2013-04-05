Туск: Польща не підтримає ідею "Газпрому" про ще один газопровід в обхід України

Польська влада не підтримує озвучену цього тижня ідею будівництва ще одного газопроводу в обхід України, який міг би проходити через територію Польщі, в рамках проекту "Ямал-Європа-2".

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив глава польського уряду Дональд Туск у п'ятницю.

Він зазначив, що міністр державного майна Польщі Міколай Будзановський цього тижня чітко озвучив позицію польського уряду в сфері російсько-польського газового співробітництва.

За словами Д.Туска, узгоджена політика з цього питання також стосується "очікувань або уявлення росіян, що можна домовитися з Польщею про будівництво газопроводу, який би обходив Україну".

"Польща не братиме участі в таких політичних контекстах, для нас газ не є інструментом політики, і ми дуже хочемо, щоб, згідно з європейським законодавством, газові справи були вільними від політики", - сказав Д.Туск.

Він також зазначив, що польська влада реалізує низку проектів для диверсифікації газових поставок до Польщі з метою зниження залежності країни від головного постачальника газу - Російської Федерації.

"Стратегічно ми не хочемо збільшувати частку російського газу", - наголосив Д.Туск.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр державного майна Польщі Микола Будзановський назвав "сумнівною" економічну вигоду від будівництва нового транзитного газопроводу «Ямал-Європа-2», наголосивши, що польська влада хоче насамперед знизити залежність від газових постачань з Росії, у якої Польща сьогодні купує понад 90% імпортованого "блакитного палива".

Нагадаємо, 3 квітня Президент РФ Володимир Путін доручив голові "Газпрому" опрацювати можливість будівництва ще одного газопроводу в обхід України «Ямал-Європа-2», будівництво якого, за оцінками російського газового монополіста, може початися в 2018-2019 році.

О.Міллер заявив, що "Газпром" з використанням цього газопроводу може додатково поставити до Європи 15 млрд кубометрів газу.

Сьогодні, 5 квітня, російський газовий монополіст «Газпром» надав Польщі пропозиції щодо реалізації проекту «Ямал-Європа-2», який передбачає будівництво газопроводу на території Польщі від білоруського кордону до Словаччини.

Також сьогодні, 5 квітня, в Санкт-Петербурзі «Газпром» і польська компанія «ЄвроПол Газ» підписали меморандум про взаєморозуміння за проектом будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» в обхід території України.

Документ передбачає реалізацію проекту «Ямал-Європа-2» через територію Польщі в напрямку Словаччини та Угорщини потужністю щонайменше 15 млрд. куб. м газу на рік. Техніко-економічне обгрунтування проекту має бути підготовлено протягом шести місяців.

Як сказано в документі, газопровід дозволить збільшити транзитні потужності для поставок газу в Польщу, Словаччину та Угорщину, а також скоротити витрати під час його транспортування. Крім того, проект дозволить у перспективі наростити обсяги експорту російського газу до країн Центральної Європи.

Довідка УНІАН. Через ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі та Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

Польща, щорічно споживає близько 14 млрд кубометрів газу, понад 10 млрд кубометрів купує у російського "Газпрому". Польська влада для зменшення залежності від росіян будує термінал LNG на Балтійському морі, а також займається розвитком проектів з видобутку сланцевого газу.