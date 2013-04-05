«Газпром» і «ЄвРоПол Газ» домовилися про будівництво газопроводу «Ямал-2»

Москва. Російський газовий монополіст «Газпром» і польсько-російська компанія «ЄвРоПол Газ» 4 квітня в Санкт-Петербурзі підписали меморандум про взаєморозуміння щодо проекту будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» в обхід території України.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», з російського боку документ підписав голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, з польського - генеральний директор «ЄвРоПол ГАЗ» Мирослав Добрут.

«Документ передбачає реалізацію проекту «Ямал-Європа-2» через територію Польщі у напрямі Словаччини і Угорщини потужністю не менш як 15 млрд. куб. м газу на рік. Техніко-економічне обгрунтування проекту має бути підготовлене впродовж шести місяців», - говориться в повідомленні.

Газопровід дозволить збільшити транзитні потужності для поставок газу до Польщі, Словаччини і Угорщини, а також скоротити витрати при його транспортуванні. Крім того, проект дозволить в перспективі наростити обсяги експорту російського газу до країн Центральної Європи.

«Проект «Ямал-Європа-2» передбачає будівництво додаткових газотранспортних потужностей для забезпечення надійного, гарантованого постачання російським газом європейських споживачів. Маршрут газопроводу пройде територією Польщі, а проектні та будівельні роботи будуть виконані за активної участі наших польських партнерів», – сказав О.Міллер.

Компанія "ЄвРоПол ГАЗ" повідомила УНІАН сьогодні, 5 квітня, що текст меморандуму узгодили її представники з представниками дочірньої компанії "Газпрому" - "Газпромекспорт" - на зустрічі в Санкт-Петербурзі, 4 квітня, відзначивши, що ця зустріч відбулася за ініціативою російської компанії.

Документ, згідно з повідомленням, також був підписаний вчора увечері.

"Цей меморандум не включає рішення про початок будівництва газопроводу і не є договором, що юридично зобов'язує, зокрема, в майбутньому укладати якісь угоди або контракти", - зазначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» пропрацювати будівництво в обхід України газопроводу «Ямал–Європа-2» через Білорусь.

У свою чергу, голова «Газпрому» О.Міллер відзначив, що цим газопроводом можна поставляти 15 млрд. куб. м газу, а будівельні роботи завершити до 2018-2019 років.

Через Ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі та Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

Водночас глава польського уряду Дональд Туск заявив 5 квітня, що Польща не підтримує ідею будівництва ще одного трубопроводу в обхід України і не зацікавлена у зростанні газових поставок з Росії, енергетичну залежність від яких влада намагається скоротити в останні роки.

Довідка УНІАН. Російський "Газпром" і польська національна нафтогазова компанія PGNIG створили "ЄвРоПол Газ" у 1993 році в рамках міжурядової угоди між Росією і Польщею про будівництво Ямальського газопроводу, який було введено в експлуатацію в 1999 році. Згаданий договір передбачав також будівництво другої нитки Ямальського газопроводу, проте росіяни відмовилися від виконання зобов'язань з його спорудження, почавши реалізацію проектів в обхід Білорусі та України - Північний і Південний потік.

«Газпром» і PGNIG володіють по 48% акцій «ЄвРоПол ГАЗ», яка є власником газопроводу «Ямал-Європа» на території Польщі протяжністю 684 км.

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