Мінінфраструктури ініціює підвищення акцизу на нафтопродукти

Міністерство інфраструктури України готове винести на розгляд уряду питання про підвищення акцизів на нафтопродукти відповідно до європейських стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр інфраструктури Володимир Козак за підсумками колегії, що пройшла в міністерстві.

«В Україні діють найнижчі акцизи на паливо. Вони в рази нижчі, ніж в Польщі, Італії, Франції. Зрозуміло, що у нас і зарплати нижчі, але ми розглядаємо питання. Розглянути підвищення акцизу - це необхідність», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у березні прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що кожен автовласник сплачує 992 грн акцизного податку на рік на будівництво доріг, за які можна здійснити ямковий ремонт приблизно 5 кв. м дороги, капітальний ремонт - приблизно 1,5 кв. м, або побудувати приблизно 2,5 см дороги першої категорії.

Акциз на нафтопродукти введено у 2011 році, до цього діяв транспортний збір з кожного автовласника.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2012 року в Україні базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпалива з вмістом сірки до 0,2% – 98 євро за тонну, дизпаливо з вмістом сірки від 0,035% до 0,2% – 75 євро за тонну, дизпаливо з вмістом сірки від 0,005% до 0,035% – 68 євро за тонну, дизпаливо з вмістом сірки до 0,005% – 46 євро за тонну.

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