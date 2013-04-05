«Газпром» надав Польщі пропозиції щодо проекту «Ямал-Європа–2»

Москва. Російський газовий монополіст «Газпром» надав Польщі пропозиції щодо реалізації проекту «Ямал-Європа-2».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками зустрічі голови правління російської компанії Олексія Міллера і віце-прем'єра, міністра економіки Республіки Польща Януша Пехочинського сьогодні в Санкт-Петербурзі.

«Учасники зустрічі обговорили пропозицію російської сторони про реалізацію проекту «Ямал-Європа–2», що передбачає будівництво газопроводу на території Польщі від білоруського кордону до Словаччини», - йдеться в повідомленні.

О.Міллер представив польській стороні основні параметри газопроводу, а також звернув увагу на те, що цей проект сприятиме як одержанню Польщею економічної вигоди у вигляді плати за транзит газу через територію республіки, так і підвищенню енергетичної безпеки споживачів країн Центральної Європи.

Зазначається, що в 2012 році група «Газпром» поставила до Польщі 9,94 млрд куб. м природного газу. Контракти на поставки російського газу до Польщі та його транзиту через польську територію діють до 2022 і до 2019 рр. відповідно.

Транснаціональний газопровід «Ямал — Європа» проходить територією чотирьох країн - Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. Його проектна потужність - 32,9 млрд куб. м газу на рік, кількість компресорних станцій - 14, діаметр труб - 1420 мм, загальна протяжність – понад 2 тис. км.

Польська ділянка налічує 684 км лінійної частини і 5 компресорних станцій: «Чеханув», «Шамотули», «Замбрув», «Влоцлавек», «Кондратки». Польською ділянкою газопроводу володіє АТ «ЄвРоПол ГАЗ», що є спільним підприємством ВАТ «Газпром» і польської компанії PGNiG SA.

Прес-служба Міністерства економіки Польщі повідомила УНІАН у п'ятницю, що О.Міллер під час зустрічі пообіцяв польському віце-прем'єру найближчим часом надати більш докладну інформацію про цей проект.

"Узгоджено, що росіяни найближчим часом нададуть економічні і технічні деталі проекту", - відзначили у міністерстві, не назвавши конкретних термінів.

Водночас польська Gazeta Wyborcza пише сьогодні, що оприлюднені пропозиції щодо будівництва нового газопроводу на польській території нагадують проект, який росіяни пропонували полякам реалізувати більше десяти років тому замість другої нитки Ямальського газопроводу.

"(Йдеться) про газопровід від Кобриня у Білорусі до міста Великі Капушани у Словаччині, який "Газпром" хотів побудувати у 2000 році замість другої черги Ямальського газопроводу, щоб обмежити транзит газу через Україну", - відзначає видання.

Газета нагадала, що ця пропозиція порушувала підписаний у 1993 році договір між Польщею і Росією про будівництво другої нитки Ямальського газопроводу потужністю понад 30 млрд кубометрів газу, від якої росіяни відмовилися у 1998 році.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня віце-прем'єр польського уряду Януш Пехочинський, коментуючи ідею відродити проект "Ямал-2", назвав вигідним для Польщі будівництво нового транзитного газопроводу на польській території, оскільки це дозволило б збільшити виручку від транзиту "блакитного палива".

Водночас відповідальний за паливно-енергетичний комплекс міністр держмайна Миколай Будзановський називав "сумнівною" вигоду від цього проекту, звернувши увагу на попит на російський газ, що знижується в Європі, і прагнення Польщі зменшити енергетичну залежність від росіян.

Сьогодні, 5 квітня, польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща не підтримає будівництво нових трубопроводів в обхід України і не зацікавлена у зростанні поставок газу з Росії.

Польська влада неодноразово закликала Росію відмовитися від будівництва дорогих Північного і Південного потоків, переконуючи виконати підписаний на початку дев'яностих років договір і побудувати другу нитку Ямальського газопроводу. Проте "Газпром" не відмовився від своїх планів, і з жовтня минулого року вже експлуатує 2 вітки "Північного потоку", а наприкінці минулого року розпочав будівництво "Південного".

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