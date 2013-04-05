Підвищення акцизу на нафтопродукти збільшить кількість контрабанди - експерт

Підвищення акцизу на нафтопродукти відповідно до європейських стандартів збільшить кількість контрабанди на ринку України, повідомив УНІАН директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

«Що стосується підвищення акцизу на бензин, то тут уряду, передусім, варто навести лад у галузі контролю якості палива. Чим вищими будуть акцизи, тим вищою буде ціна, тим більше буде частка фальсифікату на ринку. Підроблювати паливо стане ще вигідніше, ніж сьогодні», - вважає С.Куюн.

«Вже сьогодні сам уряд говорить, що 20% ринку бензину перебуває в тіні. Якщо підвищувати податки, то тіньовий сегмент ще більше збільшиться, отже, надходження до бюджету не підуть. Очікуваного збільшення сплати податків не відбудеться», - наголосив експерт.

Він також відзначив, що між підвищенням акцизу і ціною за літр палива існує пряма залежність.

«Що стосується цін, то є пряма залежність - один євро в податках, або в ціні на паливо, це одна копійка на літрі», - стверджує С.Куюн.

На думку експерта, для початку необхідно наводити лад на ринку: чіткий контроль якості та боротьба з контрабандою.

«Після цього можна підвищувати податки. Тоді і споживач буде захищений, тому що він розумітиме, за що він платить. І скарбниця відчує притоку нових податків. А так вони їх підвищуватимуть, умовно кажучи, було 20% в тіні, а буде 30%. По суті, хто платив, той і платитиме, а хто не платив, так ті зароблятимуть ще більше і намагатимуться розширити свою діяльність», - відзначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України готове винести на розгляд уряду питання про підвищення акцизів на нафтопродукти відповідно до європейських стандартів.

У березні 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що кожен автовласник сплачує 992 грн акцизного податку на рік на будівництво доріг, за які можна здійснити ямковий ремонт приблизно 5 кв. м дороги, капітальний ремонт приблизно 1,5 кв. м або побудувати приблизно 2,5 см дороги першої категорії.

Акциз на нафтопродукти було введено в 2011 році, до цього діяв транспортний збір з кожного автовласника.

З 1 січня 2012 року в Україні базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпального із вмістом сірки до 0,2% – 98 євро за тонну, дизпальне із вмістом сірки від 0,035% до 0,2% – 75 євро за тонну, дизпальне із вмістом сірки від 0,005% до 0,035% – 68 євро за тонну, дизпальне із вмістом сірки до 0,005% – 46 євро за тонну.