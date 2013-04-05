Польща очікує від росіян конкретних пропозицій щодо нового газопроводу - віце-прем'єр

Варшава. Польська влада очікує від Російської Федерації конкретних пропозицій щодо будівництва нового транзитного газопроводу «Ямал-Європа–2» через територію Польщі, про можливість спорудження якого цього тижня заявили представники російського "Газпрому".

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на віце-прем'єра Януша Пехочинського, який обговорював цей проект з головою "Газпрому" Олексієм Міллером 5 квітня у Санкт-Петербурзі.

"Інструкція, яка у мене була від уряду, звучала так: ми очікуємо на конкретні пропозиції, коли вони будуть, тоді з урахуванням наших економічних інтересів, енергетичної безпеки, солідарності в рамках Євросоюзу, відповімо на цю пропозицію", - сказав Я.Пехочинський, якого цитує РАР.

Він зазначив, що "Газпром" пропонує повернутися до проекту, який сторони обговорювали ще до входження Польщі до Європейського союзу у 2004 році, а його маршрут проходить через зони, які екологічно охороняються.

"Йдеться про будівництво нового газопроводу потужністю 15 млрд кубометрів, які надходили б до Словаччини. За даними росіян, це можна було б зробити в 2017-2018 роках", - сказав він. (Представники "Газпрому" озвучували дати 2018-2019 рр. – УНІАН.)

Віце-прем'єр наголосив, що стандарти охорони навколишнього середовища підвищилися у Польщі після приєднання до ЄС.

Він також підкреслив, що під час зустрічі з головою "Газпрому" інформував його про плани польських властей з диверсифікації газових поставок в країну, додавши, що Польща зацікавлена у збереженні об'ємів транзиту по першій нитці Ямальського трубопроводу.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" і польсько-російська компанія "ЄвроПол ГАЗ" підписали 4 квітня меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким сторони мають намір проаналізувати економічну доцільність будівництва нового газопроводу через Польщу до Словаччини.

Техніко-економічне обґрунтування проекту має бути готове протягом шести місяців.

Раніше цього тижня Я.Пехочинський називав вигідним для Польщі будівництво нового транзитного газопроводу, відзначаючи, що він дозволить одержати додаткові доходи від прокачування палива.

Водночас глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Польща не підтримає будівництво нового газопроводу в обхід України і не зацікавлена у збільшенні закупівель газу з РФ.

"ЄвроПол ГАЗ" підкреслив сьогодні, що підписаний меморандум не зобов'язує сторони ні будувати газопровід, ні підписувати будь-які угоди або контракти в майбутньому, а стосується лише аналізу вигідності цього проекту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ямальський варіант «Газпрому»: труб багато, сенсу - мало