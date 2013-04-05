Польська опозиція вимагає відставки міністра за підписання меморандуму щодо "Ямалу-2"

Варшава. Найбільша польська опозиційна партія "Закон і Справедливість" (PIS) вимагає відставки міністра державного майна Польщі Миколая Будзановського за підписання представниками частково підконтрольній йому компанії "ЄвроПол Газ" меморандуму про реалізацію проекту "Ямал-2", а також пояснень з цього приводу від глави уряду Дональда Туска.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це сказав сьогодні представник партії Давид Яцкевич.

"Обурливо, що ще вчора о 17.00 міністр Будзановський на засіданні комісії держмайна говорив, що не йдеться про будівництво "Ямалу-2", що немає таких планів, що вони безпідставні, називав їх віртуальними ідеями, говорив, що немає такої угоди, і такої угоди не може бути без згоди уряду", - сказав депутат, слова якого наводять польські ЗМІ.

Він відзначив, що інформація, яка з'явилася сьогодні про вчорашнє підписання меморандуму, підтверджує, що міністр не контролює державні компанії.

Представник PIS, яка представлена у польському Сеймі 138 депутатами (з 450 депутатів), назвав невигідним для поляків будівництво другої нитки Ямальського газопроводу, тому що це осилить монопольне становище "Газпрому" в Європі.

"Ми не зацікавлені в тому, щоб створювати умови для такої газової інфраструктури, яка ще більше посилює проблеми, наприклад, в Україні, і посилює залежність від Російської Федерації", - додав він.

Депутат сказав, що PIS розраховує на те, що голова уряду Д.Туск пояснить ситуацію, що виникла, на найближчому засіданні Сейму.

У Міністерстві державного майна Польщі повідомили УНІАН, що міністр М.Будзановський поки відклав на невизначений час заплановану на сьогодні прес-конференцію.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього тижня М.Будзановський назвав сумнівною вигоду від будівництва чергового транзитного газопроводу через Польщу, пояснивши це попитом на російський газ в Європі, що знижується, і бажанням польських властей знизити енергетичну залежність від росіян.

Довідка УНІАН. "ЄвроПол ГАЗ", 48% якою належить державній нафтогазовій компанії PGNIG, підконтрольній міністру держмайна, сьогодні заявила, що підписаний меморандум щодо "Ямалу-2" є лише декларацією про намір вивчити вигідність реалізації цього проекту.

Решта 48% акцій компанії належать російському "Газпрому", а ще 4% - компанії Gas Trading, найбільшим акціонером якої, згідно з раніше оприлюдненими даним, був PGNIG (з 43,4%), а також польська компанія Bartimpex (36,2%) і "Газпром Експорт" (15,9%).

Сьогодні глава польського уряду Д.Туск сказав, що Польща не підтримає будівництво газопроводів, які обходять Україну, і не зацікавлена у збільшенні газових поставок з РФ.

Водночас він не став коментувати підписання меморандуму щодо "Ямалу-2", відзначивши, що не має у своєму розпорядженні інформації на цю тему.