Польська PGNiG закликає не переоцінювати важливість меморандуму щодо "Ямалу-2"

Варшава. Польська державна нафтогазова компанія PGNiG закликає не переоцінювати важливість укладеного 4 квітня в Росії меморандуму щодо проекту будівництва нової гілки Ямальського газопроводу, який підписали представники польсько-російської компанії "ЄвРоПол ГАЗ" і російського "Газпрому".

Про це говориться в заяві правління PGNiG, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

"Підписаний документ має суто аналітичний характер і не включає юридичних бізнес-зобов’язань, а тим паче не вирішує питання про будівництво будь-якого газопроводу через Польщу", - говориться в заяві.

Правління PGNiG також наголошує, що пріоритетами компанії залишаються інвестиції, спрямовані на збільшення власного видобутку газу і диверсифікації газових поставок до Польщі.

Глава правління PGNiG Гражина Пьотровська-Оліва заявила в ефірі польського телеканалу TVN CNBC, що рішення про будівництво нового газопроводу можуть ухвалити лише акціонери "ЄвРоПол ГАЗ", зазначивши, що одним із найбільших із них є очолювана нею компанія.

"Російська сторона намагається надати незрозуміло якого рангу документу, який нічого не вирішує", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні компанія "ЄвРоПол ГАЗ", по 48% якої контролюють PGNiG і "Газпром", а 4% - фірма Gas Trading, заявила, що підписаний вчора меморандум є лише декларацією про наміри.

Довідка УНІАН. Підписання цього меморандуму, згідно з яким сторони планують впродовж шести місяців підготувати техніко-економічне обгрунтування будівництва нового транзитного газопроводу через Польщу потужністю близько 15 млрд кубометрів, викликало лавину коментарів в польських ЗМІ, а найбільша опозиційна польська партія "Закон і Справедливість" навіть зажадала відставки міністра держмайна і пояснень прем'єра з цього приводу.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив сьогодні, що польська влада не підтримає будівництво ще одного трубопроводу в обхід України і не зацікавлена у збільшенні поставок газу з РФ, оскільки хоче зменшити свою енергетичну залежність від росіян.

Російський "Газпром" заявляє, що будівництво газопроводу буде вигідним для поляків.

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