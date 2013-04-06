Для теплопостачання Світлодарська побудують нову котельню

У Донецькій області для теплопостачання міста Світлодарська, де 29 березня сталася пожежа на Вуглегірській ТЕС, побудують нову котельню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації, сьогодні в Світлодарську пройшла нарада під керівництвом першого заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Олександра Аліпова, на якому розглядалися можливі варіанти відновлення системи теплопостачання міста.

За підсумками наради було прийнято рішення про будівництво котельні на базі існуючого приміщення. Це допоможе забезпечити всіх жителів Світлодарська опаленням і гарячою водою до початку опалювального сезону 2013 -2014 року.

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