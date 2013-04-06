Росія пояснила Польщі, навіщо потрібен газопровід в обхід України

Варшава. Російська компанія "Газпром" пояснила необхідність реалізації проекту "Ямал – Європа-2" проблемами з транзитом через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив віце-прем’єр Польщі Януш Пехочинський, який обговорював цей проект з главою "Газпрому" Олексієм Міллером днями в Санкт-Петербурзі.

"Вони зробили висновки з газової кризи кілька місяців тому, бо тоді виникла загроза з транзитом газу через Україну", - сказав віце-прем'єр, якого цитує TVN24.

За його словами, власне це стало причиною, чому росіяни повернулися до реалізації проекту "Ямал – Європа-2".

Водночас Я.Пехочинський зауважив, що це питання "розігрується на кількох рівнях", в тому числі певну роль відіграє "внутрішньоросійський фактор". Він звернув увагу, що російські ЗМІ, коментуючи це питання, хвалили Президента Володимира Путіна та критикували керівництво "Газпрому".

"Це без причини викликає таку драматичну напругу у Польщі", - сказав він.

Я.Пехочинський закликав польських журналістів довіряти своєму уряду і не потрапляти під вплив російських ЗМІ.

"Майте більше довіри до польського уряду, а не реагуйте так, як це швидко запрограмували деякі російські медіа", - сказав він.

Також віце-прем’єр додав, що конкретні пропозиції "Газпрому" з реалізації проекту "Ямал – Європа-2" будуть підготовлені за 6 місяців, зазначивши, що тоді польський уряд з урахуванням власних інтересів, в тому числі питання енергетичної безпеки дасть відповідь Росії.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Президент Росії В.Путін доручив «Газпрому» опрацювати питання будівництва в обхід України газопроводу «Ямал–Європа-2» через Білорусь.

Через Ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі та Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

4 квітня в Санкт-Петербурзі «Газпром» і польсько-російська компанія «ЄвРоПол Газ» підписали меморандум про взаєморозуміння щодо проекту будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» в обхід території України потужністю не менш як 15 млрд куб. м газу за рік. Техніко-економічне обґрунтування проекту повинно бути підготовлене протягом шести місяців.

Пропозиції «Газпрому» передбачають будівництво газопроводу на території Польщі від білоруського кордону до Словаччини.

Як сказано меморандумі, газопровід дасть змогу збільшити транзитні потужності для поставок газу до Польщі, Словаччини та Угорщини, а також скоротити витрати при його транспортуванні. Крім того, проект дасть змогу в перспективі збільшити обсяги експорту російського газу до країн Центральної Європи.

5 квітня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада не підтримує ідею будівництва ще одного газопроводу в обхід України, який міг би проходити через територію Польщі в рамках проекту "Ямал-Європа-2". За його словами, Польща не зацікавлена у додаткових поставках газу з Росії, оскільки хоче зменшити свою енергетичну залежність від росіян.

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG та "ЄвРоПол Газ" заявили, що підписаний меморандум є лише декларацією намірів вивчити економічну доцільність проекту «Ямал–Європа-2» і не зобов'язує нікого ані будувати новий трубопровід, ані підписувати будь-які контракти в майбутньому.

Разом з тим інформація про підписання меморандуму викликала шквал коментарів у польських засобах масової інформації, а найбільша опозиційна партія Польщі "Закон і Справедливість" (PIS) закликала до відставки міністра державного майна Миколая Будзановського та пояснень з цього питання прем'єра Д.Туска.