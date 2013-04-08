Ціни на нафту зростають після максимального тижневого падіння за шість місяців

На світових торгах у понеділок, 8 квітня, ціни на нафту зростають після трьох днів зниження поспіль і максимального тижневого падіння котирувань за останні шість місяців.

Зокрема, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,22 долара, або 0,23%, - до 104,33 долара за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,12 долара, або 0,13%, - до 92,79 долара за барель.

За минулі п'ять днів торгів ф'ючерси на нафту втратили 4,7%, що стало найгіршим показником падіння з 21 вересня, передає Bloomberg.

Крім того, зростання цін пов'язане з побоюваннями ринку через ядерну програму Ірану. У неділю голова комітету парламенту Ірану з безпеки і зовнішньої політики Алаеддін Боруджерді заявив, що країна ніколи не припинить свою ядерну програму. Коментарі відомого в Ірані політика з'явилися після переговорів "шістки" в Алмати, які завершилися без конкретних домовленостей.

Наразі щодо Ірану діють санкції Ради безпеки ООН і низки країн і організацій, що вимагають забезпечити повну прозорість його ядерної програми і довести її виключно мирну спрямованість.