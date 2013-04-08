Лукашенко дозволив перейменувати "Білтрансгаз" у "Газпром трансгаз Білорусь"

ВАТ "Білтрансгаз" отримало можливість перейменування у ВАТ "Газпром трансгаз Білорусь", йдеться в повідомленні, поширеному "Білтрансгазом".

У Білорусі законодавчо обмежена можливість використання низки слів, в тому числі назви республіки у назвах юросіб.

"Президентом Республіки Білорусь підписано Указ N154 "Про надання права на використання офіційної скороченої назви Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до указу, ВАТ "Білтрансгаз" отримало можливість бути перейменованим у ВАТ "Газпром трансгаз Білорусь", пояснили в "Газпромі". Білоруське газотранспортне підприємство "Білтрансгаз" є дочірньою структурою "Газпрому".

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