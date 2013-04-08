На Рівненській АЕС через диспетчерські обмеження відключено від мережі другий енергоблок

На Рівненській атомній електростанції в суботу, 6 квітня, відповідно до узгодженої заявки для виконання диспетчерського графіка виведено у резерв другий енергоблок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, енергоблок буде в резерві до 1 травня 2013 року.

Станом на 8 квітня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків атомних електростанцій.

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС - 53-я доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №1 Південно-Української АЕС - 35-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №4 Запорізької АЕС - 5-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 4 450 МВт, для Рівненської АЕС - 1 280 МВт, для Південно-Української АЕС - 1600 МВт, для Хмельницької АЕС - 1880 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

Довідка УНІАН. Рівненська АЕС - перша в Україні атомна електростанція з водо-водяними ядерними реакторами, що наразі є єдиним типом реакторів в Україні, і єдина - з енергоблоками на базі перших реакторів цієї серії ВВЕР-440 (В-213). На АЕС в експлуатації знаходиться 4 енергоблоки загальною потужністю 2880 МВт.

РАЕС розташована у Волинському Поліссі, поблизу річки Стир в 4 км від міста Кузнецовськ.

За кількістю енергетичних реакторів Україна посідає десяте місце у світі та п'яте в Європі, усі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.