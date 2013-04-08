Зурабов: активність українсько-російських переговорів про ГТС знизилася через Верховну Раду

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Михайло Зурабов пов'язує зниження активності українсько-російських переговорів про створення газотранспортного консорціуму з блокуванням роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 6 квітня в інтерв'ю журналістам у Києві.

"Дійсно, не можна не погодитися з тим, що інтенсивність цих переговорів трохи знизилася. Для створення газотранспортного консорціуму незалежно від того, буде він двосторонній чи тристоронній, необхідно внести зміни в українське законодавство. А те, що ми спостерігаємо останнім часом - непрацездатність Верховної Ради - говорить про те, що внесення цих змін на сьогодні може зустріти відомі труднощі", - сказав М.Зурабов.

На його думку, Україна повинна внести зміни до п'яти законів, а також внести "деякі корективи у свої міжнародні зобов'язання" щодо створення консорціуму.

"Той факт, що зараз робляться спроби повернути дієздатність українському парламенту, з нашої точки зору - сигнал до того, що якщо домовленості будуть досягнуті, то вони можуть бути належним чином оформлені", - зазначив М.Зурабов.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада України не виключала можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Зараз розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

14 березня Президент України Віктор Янукович висловив переконання, що Європа повинна брати участь у модернізації української газотранспортної системи. В.Янукович також підкреслив, що Україна повинна гарантувати Європі стабільний транзит газу, і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна модернізуватиме свою ГТС.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 19 березня заявив, що ЄС досі не продемонстрував готовність до участі у тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України. Також він підкреслив, що на сьогодні питання модернізації ГТС необхідно вирішувати у найкоротший термін.

22 березня президент Російського газового товариства Валерій Язєв зазначив, що Україна завела переговори зі створення двостороннього газового консорціуму в глухий кут.

«Тема консорціуму закрита Україною. Україна не хоче йти на створення двостороннього консорціуму. Ми не можемо без кінця стояти біля дверей і стукати з проханнями пустити нас до консорціуму», - сказав В.Язєв.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

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