«Київоблгаз» у 2012 році отримав 7,4 млн грн чистого збитку

Компанія з газопостачання та газифікації «Київоблгаз» у 2012 році отримала чистий збиток у розмірі 7,439 млн грн, порівняно з чистим прибутком 109,895 млн грн у 2011 році, йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, активи підприємства за 2012 рік скоротилися порівняно з 2011 роком до 1,04 млрд грн з 1,195 млн грн.

Сумарна дебіторська заборгованість компанії у 2012 році зменшилася порівняно з 2011 роком до 252 млн грн з 411,258 млн грн.

Власний капітал компанії за минулий рік зменшився до 459,559 грн з 469,885 млн грн у 2011 році.

Поточні зобов'язання «Київоблгазу» у 2012 році зменшилися порівняно з 2011 роком до 524,939 млн грн з 645,355 млн грн. Довгострокові зобов'язання зменшилися до 0,058 млн грн з 3,91 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київоблгаз» (м. Боярка, Київська обл.) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ в Київській області.

33,24% акцій ПАТ «Київоблгаз» належать НАК «Нафтогаз України», 31,0159% - ЗАТ «КУА АПФ «Національний резерв» (м. Київ).