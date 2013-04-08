Державні вугільні шахти у першому кварталі збільшили збитки на 52%

Державні вугільні шахти України у першому кварталі 2013 року збільшили збитки від випуску товарної продукції порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 52% - до 3,683 млрд грн з 2,423 млрд грн.

Про це йдеться у звіті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з документом, у березні 2013 року збитки від випуску товарної продукції державними вугільними підприємствами без урахування коштів державної підтримки становили 1,385 млрд грн і порівняно з відповідним періодом 2012 року збільшилися на 491,2 млн грн.

«За січень-березень 2013 року з державного бюджету надійшло 3 223,9 млн грн на часткове покриття витрат із собівартості вугільної продукції», - сказано у звіті.

Також у документі зазначається, що в березні 2013 року фактична собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції становила 1 533,4 грн, порівняно з відповідним періодом 2012 року собівартість збільшилася на 238,7 грн (на 18,4%).

«За підсумками січня-березня поточного року фактична собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції - 1430,1 грн, що порівняно з січнем-березнем 2012 року більше на 120 грн (на 9,2%)», - наголошується у звіті міністерства.

Як раніше повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України у січні-березні 2013 року скоротили видобуток вугілля на 5,7% - до 20,824 млн тонн з 22,088 млн тонн за аналогічний період 2012 року.

Кабінет Міністрів України переніс початок корпоратизації державних вугільних підприємств на один рік - до 2014 року з 2013 року.

Наприкінці вересня 2012 року Кабінет Міністрів України доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості спільно з Фондом держмайна провести корпоратизацію державних вугледобувних підприємств протягом 2012-2014 рр..

Корпоратизації підлягають держпідприємства «Артемвугілля», «Орджонікідзевугілля», «Сніжнеантрацит», «Макіїввугілля», «Донецька вугільна енергетична компанія», «Красноармійськвугілля», «Дзержинськвугілля», «Краснолиманська», шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», «Торезантрацит», «Шахтарськантрацит», «Селідоввугілля» (усі - Донецька область), «Донбасантрацит», «Луганськвугілля», «Первомайськвугілля» (усі - Луганська область), а також «Волиньвугілля» і «Львіввугілля».

У грудні 2012 року Мінфін повідомив, що за умови виконання програми економічних реформ на 2010-2014 роки в частині приватизації та передання в концесію державних вугледобувних підприємств і шахт, видатки державного бюджету у вигляді дотацій вугільному сектору в 2013 році скоротяться на 4,7 млрд грн - з 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, у тому числі витрати із собівартості готової вугільної продукції скоротяться на 2,1 млрд грн - з 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

За останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і плани з його часткового заміщення вітчизняним вугіллям.