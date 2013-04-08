Ціна на імпортований до України газ у березні знизилася до 416,6 дол.

Середня митна ціна на імпортний газ для України у березні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,74% - до 416,6 дол. за тис. куб. м з 419,7 дол. за тис. куб. м.

Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з повідомленням міністерства, 416,6 дол. за 1 тис. куб. м - це середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України.

Як раніше повідомляв УНІАН, середня митна ціна на імпортний газ для України в лютому 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 1,5% - до 419,7 дол. за 1 тис. куб. м з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 дол. за 1 тис. куб. м, у четвертому - близько 430 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна в січні-лютому 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 23,2% - до 4,742 млрд куб. м.

Нагадаємо, що згідно з рамковою угодою, максимальний обсяг газу, який може бути поставлений до України німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading, становить 10 млрд куб. м.

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