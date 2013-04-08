Нафта Urals подешевшала на 2 дол. - до 104,2 дол. за барель

Ціна нафти марки Urals за тиждень з 28 березня по 4 квітня знизилася на 2 долари - до 104,2 долара за барель, випливає з моніторингу поточної макроекономічної ситуації, підготовленого Мінекономрозвитку РФ, передає ПРАЙМ.

За даними відомства, з початку року по 4 квітня середня ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, становила 110,8 долара за барель.

Середня ціна Urals у лютому становила 114,45 долара за барель проти 118,92 долара в лютому 2012 року. У січні 2013 року вона встановилася на рівні 111,81 долара за барель проти 109,8 долара у січні 2012 року. У грудні минулого року ціна становила 108,33 долара за барель, а в середньому за 2012 рік - 110,52 долара, що на 1,08% вище за показник попереднього року.

Прогноз Мінекономрозвитку на цей рік становить 97 доларів за барель, водночас у міністерстві не виключають, що фактична ціна перевищить 100 доларів.

Як повідомляв УНІАН, російську нафту марки Urals закуповує Україна.

За даними котирувальних агентств Platts і Argus, середня ціна на нафту марки Urals у 2012 р. становила 110,52 дол./бар., що на 1% більше порівняно з показником за 2011 р. (109,34 дол./бар.).

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