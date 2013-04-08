Польська PERN домовилася про будівництво нафтотерміналу на Балтійському морі за 130 млн дол.

Гданськ. Представники польської державної нафтотранспортної компанії PERN Przyjazn підписали в понеділок у Гданську договір про будівництво нафтотерміналу потужністю зберігання 400 тис. кубометрів нафти за близько 130 млн дол.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, контракт підписаний з переможцем у тендері на реалізацію цього проекту польсько-словацько-українським консорціумом, до складу якого, зокрема, входить українська компанія "Альтіс-Холдинг".

Будівництво нафтопорту має бути завершено у 2015 році.

Договір підписали представники PERN і компанії-лідера консорціуму, який виграв тендер на реалізацію першого етапу цього проекту, IDS-BUD S.A. (Варшава).

Польський міністр державного майна Микола Будзановський, який брав участь у церемонії підписання договору про реалізацію цього проекту, назвав його важливим для енергетичної безпеки країни.

"Такий проект ніколи в Польщі не був реалізований. Це перший в історії і один з шістнадцяти, які реалізуються зараз у всьому світі", - сказав М.Будзановський.

Він зазначив, що влада вирішила, що проект буде реалізовувати самостійно PERN, додавши, що раніше обговорювалася можливість залучення міжнародних партнерів.

Голова PERN Марчін Москалевич зазначив, що підписаний сьогодні договір є першою частиною проекту, в рамках якого на другому етапі будуть побудовані резервуари для зберігання ще 300 тис. нафтопродуктів і продуктів хімічної промисловості.

"Упевнений, що в 2018 році термінал працюватиме на повну потужність", - сказав він.

Голова PERN також повідомив в інтерв'ю журналістам, що вартість усього проекту в поточних цінах становитиме близько 260 млн дол.

Він зазначив, що компанія планує використовувати термінал не тільки для зберігання нафти, а також для змішування різних її сортів, що дозволить створювати потрібні для нафтопереробних заводів суміші.

Аналогічну послугу, за його словами, можна буде надавати міжнародним трейдерам, які зможуть завантажувати такою сумішшю танкери в нафтопортів у Гданську.

М. Москалевич зауважив, що трейдери також зможуть використовувати термінал для того, щоб довантажувати або робити меншими партії нафти або нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня цього року PERN оголосив про перемогу "Альтіс-Холдинг" у тендері на будівництво нафтотерміналу польсько-словацько-українського консорціуму, пояснивши вибір цих компаній запропонованою меншою ціною.

До складу консорціуму увійшли також дві компанії зі Словаччини (Vahostav і PSJ Hydrotranzit).

Довідка УНІАН. Заснована в 1959 році PERN Przyjazn є однією з найбільших компаній у Польщі, яка повністю контролюється державою. Компанія управляє мережею нафтопроводів, якими - залежно від ділянки - можна прокачувати від 27 до 50 млн тонн нафти на рік, нафтопортом у Гданську потужністю 37 млн ​​тонн нафти і нафтопродуктів, а також трьома нафтобазами для зберігання нафти і нафтопродуктів на 3 млн кубометрів (у Плоцьку, Адамовому та Гданську).

Компанія досі не публікувала фінансових результатів за 2012 рік, але її представники заявляли про досягнутий торік історичний рекорд. У 2011 році компанія скоротила чистий прибуток з попереднього рекорду, досягнутого в 2010 році, на близько 3% - до 75,5 млн дол. (1USD=3,2PLN).

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