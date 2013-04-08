Нафтотермінал у Гданську та ЄАНТК можуть взаємодоповнити один одного - глава PERN

Гданськ. Польська державна нафтотранспортна компанія PERN не вважає взаємовиключними проект будівництва нафтового терміналу в Гданську і створення Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) на базі українського трубопроводу "Одеса-Броди".

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив глава правління PERN Марчін Москалевіч у Гданську в понеділок.

"Ми не скажемо, що це окремі проекти. Вони можуть доповнювати один одного, тільки необхідно виконати низку умов", - сказав він.

Співрозмовник агентства назвав найважливішим для проекту ЄАНТК одержання всіх необхідних дозволів на початок будівництва трубопроводу на польській території, визнавши, що на сьогодні займається проектом "Сарматії" поки не вдалося завершити цей процес.

Серед основних умов, необхідних для успішного реалізації цього проекту, М.Москалевіч назвав підписання міжурядового договору між країнами-учасницями, а також гарантії поставок 10 млн нафти, які, за його словами, є мінімальним обсягом, при якому проект буде економічно вигідним.

М.Москалевіч не став прогнозувати, чи вдасться "Сарматії" виконати всі умови для отримання зарезервованих для проекту близько 125 млн євро дофінансування від Євросоюзу, підтвердивши, що ці гроші не вдасться перенести до наступного семирічного бюджету ЄС.

Водночас він додав, що ідея нафтотерміналу в Гданську, договір про будівництво якого було підписано сьогодні, виникла ще в 1960-х роках, тоді як ідея ЄАНТК виникла лише на початку 1990-х років.

На його думку, цей факт свідчить про те, що кожен проект має шанс на реалізацію.

Як повідомляв УНІАН, PERN сьогодні підписав договір про будівництво першої частини нафтотерміналу в Гданську вартістю близько 130 млн дол., який планується ввести в експлуатацію в 2015 році, а весь проект за близько 260 млн дол. повинен бути реалізований у 2018 році.

Довідка УНІАН. Міжнародна трубопровідна компанія "Сарматія" для того, щоб отримати зарезервоване для ЄАНТК дофінансування Євросоюзу, яке покриває близько чверті витрат на будівництва трубопроводу в Польщі, повинна знайти інші 75% коштів на реалізацію цього проекту. Представники польської влади повідомляли про намір подати заявку до Єврокомісії на затвердження дофінансування ЄАНТК у 4 кварталі 2013 року, відзначаючи, що якщо трубопровід не буде побудований до 2016 року, він втратить це дофінансування.