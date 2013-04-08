Україна поки не одержала від Shell обов'язковий платіж за підписання угоди

Україна наразі не одержала від компанії Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. обов'язковий платіж за підписану 24 січня 2013 року угоду про розподіл продукції (УРП) від видобування сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

Про це, відповідаючи на запитання УНІАН, повідомив 8 квітня міністр екології і природних ресурсів України Олег Проскуряков на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Ще ці гроші не надійшли. Надходження планується найближчим часом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року в Давосі у присутності Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте була підписана угода між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобування сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

В угоді вказано розміри бонусів, які компанія Shell зобов'язується перерахувати державі. Зокрема упродовж 7 днів після підписання УРП держава одержує бонус у розмірі 25 млн дол. Наступний бонус у розмірі 25 млн дол. держава може одержати, якщо під час дослідження газової ділянки відбуватиметься видобування газу.

Подальші ж бонуси можливі після закінчення п'ятирічної програми з вивчення площі, початок першої розробки – 50 млн дол., досягнення пікового рівня видобутку – 100 млн дол.

За спеціальні дозволи на розробку Юзівської площі інвестори заплатять державі 4 млн дол., і 5 млн дол. - за надання даних щодо ділянки.

Цей договір укладається на 50 років.

Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу.