Угоду з компанією Chevron можуть підписати до 1 червня

Міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков упевнений, що угоду про розподіл продукції з американською компанією Chevron із видобутку сланцевого газу на заході України можуть підписати до 1 червня 2013 року за умови позитивного рішення обласних рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 8 квітня на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Я думаю, що цілком реально до 1 червня все це встигнути зробити - підписати цей договір, природно, за умови позитивного рішення обласних рад", - сказав О.Проскуряков.

Як повідомляв УНІАН, американська компанія Chevron оптимістично оцінює перспективу підписання з Україною угоди про видобуток сланцевого газу, але вважає, що переговори дещо затягнулися.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell (прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу, Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - 2,98 трлн куб. м газу.

24 січня 2013 року підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській та Донецькій областях. Практичні роботи із видобутку нетрадиційного газу почнуться лише після відповідних екологічних оцінок проекту.

Тим часом, із компанією Сhevron угоду досі не укладено.

20 лютого ц.р. міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що розраховує на швидку згоду місцевих рад Львівської та Івано-Франківської областей, на території яких розташоване Олеське родовище, допустити нафтогазову компанію Сhevron до розробки цього родовища.