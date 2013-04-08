Янукович підписав закон про продовження мораторію на банкрутство гірничих підприємств

Президент України Віктор Янукович підписав Закон №155-VII «Про внесення зміни до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» щодо заборони на порушення справ про банкрутство гірничих підприємств».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2013 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України „Про внесення зміни до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

За це рішення проголосували 269 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що "Законом України від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” було встановлено порядок та умови провадження у справах про банкрутство, зокрема гірничих підприємств. "У результаті практичної реалізації положень зазначеного законодавчого акту в 2000-2002 роках, у зв’язку із вкрай скрутним економічним становищем вугільної галузі, були порушені справи про банкрутство понад 70 відсотків усіх вугільних підприємств", - сказано в ній.

Прийнятим документом до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вносяться такі зміни: „Справи про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар’єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), у статутних фондах яких частка держави становить щонайменше 25 відсотків, не порушуються з дня набуття чинності Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” до 1 січня 2015 року.