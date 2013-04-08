Небезпеки підтоплення зони відчуження ЧАЕС немає, запевняє міністр екології

19:15, 08 квітня 2013
Енергетика
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Небезпеки підтоплення зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції немає, заявляє міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, сьогодні на прес-конференції міністр сказав: «Зараз Прип'ять стоїть. Підвищення рівня води там немає».

Тому, за його словами, немає небезпеки, що буде підтоплення зони відчуження ЧАЕС і винос радіонуклідів.

«Сьогодні відбувається обліт Дніпра і Прип'яті керівництвом Держводагенства Сташуком. Поки ситуація стабільна, але моніторинг ми ведемо щодня. І більш повну інформацію я зможу надати ЗМІ та громадськості найближчим часом», - сказав О.Проскуряков.

Міністр також повідомив, що тримає на контролі ситуацію в Чернігівській області, де сталося підтоплення низки населених пунктів через недбалість приватних орендарів ставків.

Він наголосив, що на місці за його дорученням вже працюють представники екологічної інспекції, вивчаючи ситуацію.

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