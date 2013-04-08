У Мінінфраструктури кажуть, що паливо не подорожчає після підвищення акцизного збору

Міністерство інфраструктури України заявляє, що розповсюджена у ЗМІ інформація про подорожчання палива на 6-7 грн унаслідок підвищення акцизного збору не відповідає дійсності.

Як повідомила прес-служба міністерства, шляховики пропонують упровадити поетапне, залежно від економічного зростання, до 2018 року збільшення ставок акцизного збору на нафтопродукти до розмірів, які б дорівнювали мінімальним європейським.

"Сьогодні оптимізація акцизу на паливо до мінімального європейського рівня - це лише пропозиція Мінінфраструктури і Укравтодору, яка викликана необхідністю збільшення надходжень і виключно цільового спрямування коштів на поліпшення якості доріг в Україні і, відповідно, підвищення безпеки руху", - наголошують у прес-службі.

Згідно з повідомленням, передбачається, що після опрацьовування робочою групою і Комісією з реформування дорожньої галузі проект буде розміщений на сайті Мінінфраструктури для публічного обговорення.

"І лише після урахування зауважень і пропозицій експертів на розгляд уряду буде представлений економічно обгрунтований і зважений проект нормативного акту", - пояснили в прес-службі.

За інформацією Мінінфраструктури, в Україні діють найнижчі акцизні збори на паливо порівняно з іншими країнами Європи – 198 євро за тонну на бензин і 46-98 євро за тонну на дизельне паливо. При цьому в Нідерландах акцизний збір на бензин становить 948 євро за тонну, на дизпаливо – 490 євро за тонну, у Німеччині – 851 євро і 534 євро відповідно, у Польщі - 494 євро і 375 євро. У середньому в Євросоюзі мінімальні акцизні ставки становлять 466 євро за тонну бензину і 375 євро за тонну дизпалива.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України готове винести на розгляд уряду питання про підвищення акцизів на нафтопродукти відповідно до європейських стандартів.

Передбачається, що розробкою механізму поступової зміни акцизних ставок на паливо займатиметься спеціально утворена робоча група, до складу якої увійдуть фахівці Мінінфраструктури, Мінекономіки, Мінфіну, Укравтодору, автоперевізники, профспілкові і громадські організації.

Довідка УНІАН. Акциз на нафтопродукти запровадили у 2011 році, до цього діяв транспортний збір з кожного автовласника.

З 1 січня 2012 року в Україні базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпалива із вмістом сірки до 0,2% – 98 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки від 0,035% до 0,2% – 75 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки від 0,005% до 0,035% – 68 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки до 0,005% – 46 євро за тонну.