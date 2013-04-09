На світових торгах у вівторок, 9 квітня, ціни на нафту продовжили зростання на очікуваннях статданих зі США щодо запасів палива.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,59 долара, або 0,59%, - до 105,21 долара за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,33 долара, або 0,35%, - до 93,66 долара за барель.

Запаси палива в США, на думку аналітиків, продовжать зростати, а це означає, що будь-яке зростання попиту зможе бути задоволене, передає Bloomberg.

Крім того, позитивно реагують учасники ринку на заяви глави ФРС США Бена Бернанке. Виступаючи напередодні на заході, організованому Федеральним резервним банком Атланти, він зазначив, що відновлення економіки продовжується, а її стан зараз краще, ніж чотири роки тому.

Як повідомляв УНІАН, на світових торгах у понеділок, 8 квітня, ціни на нафту почали зростати після трьох днів зниження поспіль і максимального тижневого падіння котирувань за останні шість місяців.