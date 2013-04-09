Росія має намір допустити Shell до розробки свого арктичного шельфу

ВАТ "Газпром" і англо-голландський концерн Royal Dutch Shell підписали меморандум про спільну розробку вуглеводнів на арктичному шельфі РФ, передає РИА "Новости".

Документ підписали глава "Газпрому" Олексій Міллер і голова ради директорів Royal Dutch Shell Йорма Олліла в понеділок за підсумками переговорів президента РФ Володимира Путіна з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Меморандум передбачає спільну геологорозвідку, розробку і видобуток вуглеводнів.

Глава "Газпрому" зазначив, що підписаний документ є рамковим, мова не йде про конкретні дільниці, лише про вивчення можливості співпраці на Арктичному шельфі загалом.

У цей час тільки дві російські держкомпанії мають право на роботи на континентальному шельфі РФ - "Газпром" і "Роснафта", причому остання досить активно залучає до реалізації шельфових проектів іноземних партнерів.

Крім того, ВАТ "Газпром нафта" і Royal Dutch Shell підписали меморандум про підтвердження факту підписання генеральної угоди про партнерство в галузі розвідки і видобутку сланцевої нафти.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року в Давосі у присутності президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

Тим часом, Україна поки не отримала від компанії Shell Exploration and Production Ukraine Investment BV обов'язковий платіж за підписану угоду.