Росія має намір допустити Shell до розробки свого арктичного шельфу

09:39, 09 квітня 2013
Енергетика
0

ВАТ "Газпром" і англо-голландський концерн Royal Dutch Shell підписали меморандум про спільну розробку вуглеводнів на арктичному шельфі РФ, передає РИА "Новости".

Документ підписали глава "Газпрому" Олексій Міллер і голова ради директорів Royal Dutch Shell Йорма Олліла в понеділок за підсумками переговорів президента РФ Володимира Путіна з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Меморандум передбачає спільну геологорозвідку, розробку і видобуток вуглеводнів.

Глава "Газпрому" зазначив, що підписаний документ є рамковим, мова не йде про конкретні дільниці, лише про вивчення можливості співпраці на Арктичному шельфі загалом.

У цей час тільки дві російські держкомпанії мають право на роботи на континентальному шельфі РФ - "Газпром" і "Роснафта", причому остання досить активно залучає до реалізації шельфових проектів іноземних партнерів.

Крім того, ВАТ "Газпром нафта" і Royal Dutch Shell підписали меморандум про підтвердження факту підписання генеральної угоди про партнерство в галузі розвідки і видобутку сланцевої нафти.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року в Давосі у присутності президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

Тим часом, Україна поки не отримала від компанії Shell Exploration and Production Ukraine Investment BV обов'язковий платіж за підписану угоду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter