Польща не братиме участь у газових проектах РФ, які шкодять Україні, запевняють у канцелярії Коморовського

Варшава. Польська влада не братиме участь у газових проектах Російської Федерації, які створюють загрозу для інтересів України.

Про це польське інформаційне агентство РАР повідомив міністр канцелярії Президента Польщі Яромір Соколовський з посиланням на розмову очільників держав у неділю, 7 квітня.

"Президент Б.Коморовський запевнив Президента України, що польська сторона не робитиме жодних кроків у газовій співпраці з Росією, які б створювали загрозу інтересам України", - сказав Я.Соколовський.

Він відзначив, що газова тема була однією з тих, що обговорювали президенти, разом з помилуванням колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

РАР повідомляє, що розмова про газ відбулася у контексті підписаного 4 квітня меморандуму між російським "Газпромом" і польсько-російською компанією "ЄвроПол Газ" за проектом "Ямал-2".

Довідка УНІАН. "Газпром" запропонував Польщі повернутися до проекту "Ямал-2", від якого росіяни відмовилися у 1998 році, але побудувати замість нитки до Німеччини новий газопровід у напрямку Словаччини. За оцінками російського газового монополіста, таким чином до Польщі, Словаччини і Угорщини щороку можна буде додатково поставляти 15 млрд кубометрів газу.

Представники польського уряду заявили, що Польща не зацікавлена у збільшенні поставок газу з РФ, вона намагається знайти інші джерела, щоб знизити свою залежність, але офіційно дасть відповідь після підготовки техніко-економічного обґрунтування цього проекту, яке має бути готовим через 6 місяців.

5 квітня голова польського уряду Дональд Туск заявив, що Польща не підтримає будівництво ще одного газопроводу в обхід України, розглянути можливість спорудження якого доручив "Газпрому" Президент РФ Володимир Путін.