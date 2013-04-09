JKX Oil&Gas у 2012 році отримала 11,3 млн дол. чистого збитку

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні JKX Oil&Gas за підсумками роботи в 2012 році отримала чистий збиток у 11,3 млн дол., у порівнянні з чистим прибутком у 59,1 млн дол. у 2011 році.

Згідно зі звітом компанії, який оприлюднено у вівторок на Лондонській біржі, ці збитки пов'язані з витратами на прискорену амортизацію, викликану змінами податкового законодавства в Україні, у розмірі 36 млн доларів.

JKX наголошує, що без урахування цих витрат її чистий прибуток за 2012 рік міг становити 24,7 млн доларів, а операційний - 51,6 млн доларів у порівнянні з 82 млн доларів за 2011 рік.

«12 січня 2012 року український уряд скоротив податки, що застосовуються до видобутку нафти, зменшивши їх на 30% з розрахунку на барель. Це принесло довгоочікуване збільшення грошових потоків компанії, хоча і незначне, на тлі зниження рівня видобутку нафти в Україні», - сказано в звіті компанії.

Виручка компанії в 2012 році скоротилася порівняно з 2011 роком на 14,4% - до 202,86 млн дол.

Як раніше повідомляв УНІАН, JKX Oil&Gas за підсумками роботи в першому півріччі 2012 року отримала чистий збиток 5,07 млн доларів, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, в якому її чистий прибуток становив 24,1 млн доларів.

Видобуток нафти і конденсату компанією скоротився (у річному виразі) на 23% - до 231 т/добу, газу - на 16%, до 95 млн куб. метрів на добу.

Компанія JKX Oil&Gas plc займається розвідкою і видобутком нафти і газу в Україні (основний бізнес), Грузії, Угорщини, Болгарії, Словаччини, США та Росії. JKX Oil&Gas входить в лістинг Лондонської фондової біржі.

В Україні JKX Oil&Gas через створену в 1994 році Poltava Petroleum Company розробляє Ново-Миколаївське родовище в Полтавській області загальною площею 271 кв км, а також має дозвіл на розвідку Заплавського, Єлизаветівського і Червоноярсько-Східного родовищ загальною площею 171,2 кв км.