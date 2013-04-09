Росія стурбована планами Єврокомісії переглянути угоди щодо «Південного потоку»

Москва. Міністерство енергетики Російської Федерації стурбоване планами Єврокомісії переглянути міжурядові угоди Росії з країнами – учасницями проекту «Південний потік».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міненерго, про це міністр енергетики Росії Олександр Новак сказав на міжнародному енергетичному форумі в Ганновері.

«…Сюжет, який нас турбує, - намір Єврокомісії переглянути раніше укладені міжурядові угоди Росії з країнами – учасницями транскордонних проектів, включаючи «Південний потік», - сказав О.Новак.

Він наголосив, що інвестиційні проекти в енергетиці характеризуються дуже високою капіталомісткістю і тривалими термінами реалізації. У зв'язку з цим для інвесторів, незалежно від їх країнової належності, надзвичайно важливою є передбачуваність енергополітики не тільки в Німеччині, а й у Євросоюзі загалом, додав міністр.

За його словами, для російських постачальників поспішна імплементація в законодавство країн ЄС Третього енергетичного пакету створює бар'єри в плані розвитку співробітництва.

О.Новак наголосив, що норми Третього пакету не можуть мати зворотної сили щодо інвестицій, запланованих і здійснених ще до набуття чинності цього законодавства. Зокрема, за його словами, це стосується газопроводів «OPAL» і «NEL», які є сухопутними продовженнями «Північного потоку» на території Німеччини і Чехії.

«Уявіть собі: ви розмістили депозит у німецькому банку, але одного прекрасного дня регулюючі органи вирішили забрати у вас половину ваших коштів. Як вам це сподобається? Стосовно трубопроводів результатом стає їх недозавантаження, збільшення термінів окупності інвестицій, ризики невиконання зобов'язань перед клієнтами – іншими словами, обмежуються інтереси бізнесу, зокрема німецького», - заявив О.Новак і додав, що названі найбільші європейські газотранспортні системи «OPAL» і «NEL» повинні мати статус пріоритетних за класифікацією Єврокомісії.

«Росія розраховує на допомогу німецьких партнерів у роз'ясненні цієї позиції для Євросоюзу», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня партнер і аналітик консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутихін повідомив, що, згідно з нормами Третього енергопакету, «Газпром» збудує на території країн – учасниць «Південного потоку» газопровід для Європи, а не для себе.

«Щойно ділянки на території кожної країни з’єднають на кордонах, набуде чинності Третій енергопакет, і «Газпром» зобов'яжуть передати управління цією мережею незалежним менеджерам, збудувати можливості на кордоні для технологічного реверсу і відкрити мережу для газу третіх сторін», - сказав М.Крутихін.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізовує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи – «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення за проектом вже підписано з Угорщиною, Словенією, Сербією і Болгарією. Також прийнято остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії.

Акціонерами компанії – оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» – South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF – по 15%.

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