"Альтіс-Холдинг" отримає за будівництво нафтотерміналу в Гданську близько 10% прибутку консорціуму

Варшава. Українська будівельна корпорація "Альтіс-Холдинг" отримає за участь в будівництві нафтового терміналу на Балтійському морі біля польського Гданська близько 10% прибутку міжнародного консорціуму, який виграв тендер на реалізацію цього проекту.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив глава правління компанії IDS BUD SA, яка очолює консорціум, Анджей Наперський.

Він сказав, що не має точних даних про частки участі в цьому проекті, помітивши, що співпрацює з українською компанією вже більше півтора року.

"Думаю, що це близько 10%. Чи не більше", - сказав він, уточнивши, що таку ж частку мають два інших учасники консорціуму, крім його лідера.

Співрозмовник агентства зазначив, що підписаний вчора контракт на будівництво терміналу на замовлення польської державної компанії PERN Przyjazn SA вартістю близько 130 млн дол. став найбільшим в історії IDS BUD.

За його словами, попередній рекордний контракт був підписаний на будівництво гіпермаркету Auchan за приблизно вдвічі меншу суму.

А.Наперський повідомив, що учасники консорціуму не мають чітко виписаних робіт, які вони повинні виконати в рамках цього проекту, вони можуть доручити виконання безпосередніх робіт субпідрядникам.

"Може виявитися, що фірма IDS або «Альтіс» виявиться неконкурентоспроможною, наприклад, при будівництві резервуарів, а якийсь субпідрядник буде дешевшим і краще підготовленим, то тоді цей субпідрядник повинен виконувати цю роботу, а не учасники консорціуму", - розповів він.

Глава правління IDS BUD S.A. назвав головним завданням консорціуму "організувати все будівництво", зауваживши, що жоден з його учасників не зобов'язаний надавати свою техніку або людей.

Співрозмовник агентства також повідомив, що очолювана ним компанія реалізує в консорціумі спільно з "Альтіс-Холдингом" ще два проекти в Польщі, а також бере участь у ще кількох тендерах.

Серед них він назвав будівництво газопроводів для польської національної нафтогазової компанії PGNIG і польського державного оператора газотранспортної системи Gaz System.

"Це контракти, можливо, не такі великі, як цей (за нафтотерміналом), а середні: від 16 до 25 млн дол.", - сказав глава правління.

А.Наперський також повідомив, що консорціум має намір боротися за контракт на реалізацію другого етапу нафтотерміналу, на який PERN планує виділити ще близько 130 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня в Гданську було підписано контракт на будівництво першої черги терміналу, що дозволяє зберігати 400 тис. кубометрів нафти, який повинен бути готовим у 2015 році. Весь проект, другий етап якого передбачає спорудження резервуарів ще на 300 тис. кубометрів, повинен бути готовий в 2018 році.

До консорціуму, який реалізовуватиме перший етап, увійшли також дві компанії зі Словаччини: Vahostav і PSJ Hydrotranzit

Довідка УНІАН. "Альтіс-Холдинг" заснований в 1995 року, до нього входять 17 компаній, які зокрема займаються будівельними роботами, проектуванням, виробництвом будівельних матеріалів. За даними веб-сайту компанії, серед реалізованих нею будівельних проектів велику частину складають торгові центри. Компанія також побудувала новий аеропорт у Львові.

Акціонерна компанія IDS BUD займається спорудженням торгових центрів, об'єктів інфраструктури та житловим будівництвом; на 100% належить підприємцю Мареку Стефаньському. У 2010 році польський журнал Wprost включив його до списку 100 найбагатших людей Польщі з активами близько 130 млн дол. (за поточним курсом 1USD = 3,2 PLN). Бізнесмен не потрапив до останнього рейтингу журналу за підсумками 2012 року.