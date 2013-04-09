На Південно-Українській АЕС 10 квітня проведуть перевірку системи сповіщення

На Південно-Українській атомній електростанції (ПУАЕС) 10 квітня пройде чергова планова перевірка обладнання системи сповіщення на промисловому майданчику станції з включенням електросирен, повідомила УНІАН прес-служба НАЕК «Енергоатом».

«Відповідно до спеціально розробленої програми, персонал цеху диспетчерського та технологічного управління виконує такі перевірки щомісяця. Їх основна мета - визначення працездатності системи сповіщення», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Південно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ (Миколаївська обл.) і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Південно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Південно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга - гідроагрегат № 3).