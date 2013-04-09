"ДТЕК Західенерго" планує залучити кредит на 800 млн грн

Енергопостачальна компанія «ДТЕК Західенерго» має намір залучити кредитні кошти на суму 800 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредитні кошти планується залучити строком на три роки.

Цільове призначення кредиту, згідно тендерної документації, - поповнення оборотних коштів компанії. Застава за кредитним договором відсутня. Зобов'язання позичальника забезпечуються договорами поруки інших компаній групи ДТЕК.

Як повідомляв УНІАН, «ДТЕК Західенерго» у 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 22,1 млн грн.

За національними стандартами фінансової звітності за 2011 рік чистий прибуток компанії становив 80,255 млн грн.

Поточні зобов'язання «ДТЕК Західенерго» за минулий рік зросли на 74% - до 3,972 млрд грн, довгострокові - більше ніж удвічі, до 506,868 млн грн.

Компанія «ДТЕК Західенерго» експлуатує 23 енергоблоки на Бурштинській, Ладижинській і Добротвірській ТЕС сумарною встановленою потужністю 4607,5 МВт.

Вертикально інтегрованому приватному енергохолдингу України «ДТЕК», який є підконтрольним бізнесменові Рінату Ахметову, належать 70,91% акцій компанії. Блокпакет компанії в розмірі 25% акцій знаходиться у НАК "Енергетична компанія України".

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.