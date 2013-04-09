«Нафтогаз» у 2012 році отримав 10,2 млрд грн чистого збитку

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала у 2012 році чистий збиток у розмірі 10,271 млрд грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з повідомленням, за 2011 рік компанія отримала чистий прибуток у розмірі 7,764 млрд грн.

Виручка від реалізації продукції за 2012 рік становила 108,062 млрд грн, тоді як у 2011 році компанія отримала виручку 123,048 млрд грн.

Валовий збиток компанії за 2012 рік становив 0,261 млрд грн, тоді як у 2011 році валовий прибуток становив 11,973 млрд грн.

Збитки "Нафтогазу" від операційної діяльності в 2012 році збільшилися порівняно з 2011 роком до 958,356 млн грн з 557,382 млн грн.

Згідно з документом, станом на 31 грудня 2012 року довгострокові зобов'язання "Нафтогазу" скоротилися до 32,878 млрд грн з 36,072 млрд грн, у тому числі довгострокові банківські кредити - до 20,117 млрд грн з 23,313 млрд грн.

Поточні зобов'язання "Нафтогазу України" у 2012 році становили 75,697 млрд грн, що на 52% більше, ніж у 2011 році.

Фінпоказники НАК "Нафтогаз України" за 6 років:

* 2012 р. - чистий збиток - 10,271 млрд грн.

* 2011 р. - чистий прибуток -7,764 млрд грн.

* 2010 р. - чистий збиток - 21 млрд 431,345 млн грн.

* 2009 р. - чистий прибуток - 1 млрд 258,645 млн грн.

* 2008 р. - чистий прибуток - 5,4 млрд грн.

* 2007 р. - чистий збиток – 0,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» отримав у 2011 році чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 10,535 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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