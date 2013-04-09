«Нафтогаз» скоротив доходи від транзиту газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у 2012 році скоротила дохід від транзиту газу порівняно з 2011 роком на 8,2% - до 23,75 млрд грн, сказано у звіті компанії.

Згідно з документом, у загальному обсязі реалізованої «Нафтогазом» у 2012 році продукції транзит газу становив 21,98% проти 21,04% у 2011 році.

У натуральному вираженні компанія у 2012 році скоротила транзит газу порівняно з 2011 роком на 19,1% – до 84,261 млрд куб. м.

Також у звіті наголошується, що компанія у 2012 році реалізувала 41,929 млрд куб. м газу на суму 76, 788 млрд грн, що на 11,6% менше, ніж у 2011 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними компанії «Укртрансгаз», Україна за підсумками 2012 року скоротила транзит російського газу до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше від показника за 2011 рік.

Транзит російського газу до країн Західної Європи за підсумками 2012 року знизився на 19,7% - до 81,183 млрд куб. м, а до країн СНД — на 0,69%, до 3,078 млрд куб. м.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» одержала в 2012 році чистий збиток у розмірі 10,271 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.