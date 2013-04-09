У Мінінфраструктури ще не знають, коли і на скільки зміниться акциз на паливо

Міністерство інфраструктури України не починало фактичної розробки механізмів зміни розмірів акцизного збору на нафтопродукти і тому не визначило термінів подачі і затвердження таких змін, повідомили УНІАН у прес-службі Мінінфраструктури.

«Жодних термінів подачі і затвердження змін розміру акцизного збору на нафтопродукти не встановлено – поетапна оптимізація акцизних ставок наразі залишається лише однією з пропозицій за визначенням дієвих механізмів і надійних джерел фінансування автодорожнього комплексу України», - уточнили в прес-службі.

Також наголошується, що міністерство готове розробити і подати на розгляд уряду таку пропозицію, яка, до того ж, «може стосуватися тільки одного виду палива – дизельного палива». Водночас проект рішення буде розроблений спеціальною робочою групою, до складу якої увійдуть представники Мінінфраструктури, Укравтодору, автоперевізники, профспілки, громадські організації, і буде опублікований на сайті міністерства для загального обговорення.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Міністерство інфраструктури України заявило, що готове винести на розгляд уряду питання про підвищення акцизів на нафтопродукти відповідно до європейських стандартів. Водночас, за оцінками експертів, таке підвищення акцизів могло б спричинити збільшення цін на паливо на 6-7 грн. У Мінінфраструктури наголосили, що така інформація не відповідає дійсності.