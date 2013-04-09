Moody's присвоїло 5-річним євробондам ДТЕК рейтинг «В3» з негативним прогнозом

Рейтингове агентство Moody's присвоїло 5-річним євробондами найбільшої енергетичної холдингової компанії ДТЕК на суму 600 млн дол. з купоном 7,875% остаточний рейтинг «В3» з негативним прогнозом.

Згідно з повідомленням агентства, яке має у своєму розпорядженні УНІАН, негативний прогноз обумовлений негативним прогнозом щодо суверенного рейтингу України.

Як повідомляв УНІАН, рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло облігаціям ДТЕК пріоритетний незабезпечений рейтинг «В» і рейтинг поворотності активів "RR4". Водночас надходження від випуску будуть спрямовані на рефінансування облігацій на 500 млн дол., випущених в 2010 році з погашенням в 2015 році, і на фінансування капітальних витрат ДТЕК, оборотного капіталу, нових придбань та інші загальнокорпоративні цілі.

Нагадаємо, наприкінці березня ДТЕК розмістив 5-річні євробонди на 600 млн дол. Гарантами виконання зобов'язань емітента за позикою стали DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd і DTEK Trading Ltd. Організаторами випуску паперів стали, зокрема, ING Bank, Deutsche Bank AG, JP Morgan, ВТБ та Ощадбанк Росії.

Раніше ДТЕК заявив про намір провести рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, випущених в 2010 році на 500 млн дол. з погашенням у 2015 році, за рахунок випуску нових паперів.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», що належить бізнесменові Рінату Ахметову.