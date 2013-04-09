«Київгаз» за рік скоротив прибуток на 77%

Компанія «Київгаз» за підсумками 2012 року скоротила чистий прибуток на 77,3% порівняно з 2011 роком - до 27,84 млн грн.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства у 2012 році збільшилася на 5% - до 498,32 млн грн з 474,17 млн грн у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Київгаз» закупить у маловідомої приватної компанії «Екогазконтракт» (Київ) 285 млн куб. м природного газу на суму 1,2 млрд грн для перепродажу промисловим споживачам. Поставки природного газу за цим контрактом будуть здійснюватися до кінця 2013 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київгаз» (Київ) займається транспортуванням газу по розподільних трубопроводах, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Києві.

28,46% акцій ПАТ «Київгаз» належать територіальній громаді міста. Крім того, місто контролює ще 60% акцій «Київгазу». Цей пакет у 2006 році був переданий «Київенергохолдингу», у статутному фонді якого місту належить 61%.