Польська Kulczyk Oil знайшла газ на своїй найглибшій свердловині в Україні

Варшава. Польська компанія Kulczyk Oil Ventures (KOV) знайшла достатні запаси газу для його комерційного видобутку на своїй найглибшій свердловині в Україні "Макіївська 16", буріння якої компанія почала в серпні минулого року.

Про це KOV повідомила у звіті на Варшавській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, результати тестів на свердловині, які почалися в березні цього року, показали дебет понад 120 тис. кубометрів газу на добу.

KOV має намір підключити свердловину до комерційного видобутку в другому кварталі цього року.

Як повідомляв УНІАН, Kulczyk Oil Ventures, яка працює в Україні через компанію "Куб-газ", що належить їй, завершила буріння свердловини "Макіївська-16" завглибшки 4,3 км у грудні минулого року.

У 2012 році компанія збільшила видобуток в Україні в 1,5 разу - до 451 тис. кубометрів на добу (з розрахунку 70% частки в "Куб-газі").