Бойко розповів про будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива

Будівництво в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції сховища відпрацьованого ядерного палива відбувається згідно з графіком.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко під час робочого візиту на Чорнобильську АЕС, повідомила УНІАН прес-служба віце-прем'єра.

«Будівництво заводу і сховища відходів відбуваються за графіком. Проте перед нами стоять надзвичайно важливі стратегічні завдання: повинна існувати чітка державна програма щодо майбутнього Чорнобильської станції. Для цього буде створено відповідну робочу групу», - цитує прес-служба Ю.Бойка.

Також віце-прем'єр зазначив, що Україна щорічно витрачає близько 200 млн. дол. на оплату послуг із зберігання і переробки відпрацьованого ядерного палива в Росії.

За даними прес-служби, під час поїздки Ю.Бойко відвідав майданчик ХОЯТ-2, оглядовий павільйон об'єкта «Укриття», ознайомився з роботами з демонтажу в машинному залі першого енергоблоку Чорнобильської АЕС і оглянув майданчик будівництва нового безпечного конфайнменту на місці четвертого енергоблоку.

Довідка УНІАН. Зараз відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС (за винятком Запорізької АЕС, де контейнерний «сухий» тип складу експлуатується з 2001 року) відправляється для тимчасового зберігання і подальшої переробки до Росії.

Вартість послуг російських спеціальних підприємств зі зберігання і обробки відпрацьованого ядерного палива постійно збільшується. За період з 2001 по 2011 рік вона збільшилася майже в 3,4 разу.

Крім того, починаючи з 2013 року, Україна повинна буде забрати з Росії для зберігання і подальшого розпорядження отруйні радіоактивні відходи, одержані в результаті переробки відпрацьованого палива українських АЕС.