Мінфін у березні випустив ОВДП на 2 млрд грн для збільшення капіталу "Нафтогазу"

Міністерство фінансів України у березні випустило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) для збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" на 2 млрд грн з дохідністю 14,3% річних.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, випуск проведено на підставі постанови Кабінету Міністрів України щодо збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" №12 від 9 січня ц.р. З початку року випуск ОВДП для капіталізації "Нафтогазу" досяг 8 млрд грн.

Також повідомляється, що в цілому за перший квартал обсяг розміщення ОВДП становив 15,5 млрд грн і 2,4 млрд дол., водночас обсяг виплат за ними - 13,1 млрд грн, у тому числі за основним боргом 8,6 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.