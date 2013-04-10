На світових торгах в середу, 10 квітня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі статданих зі США і Китаю.

Зокрема, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже піднялася на 0,13 долара, або 0,11%, - до 106,36 долара за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,31 долара, або 0,34%, - до 93,91 долара за барель.

Американський інститут нафти (API) повідомив у вівторок, 9 квітня, про зростання гуртових запасів сировини в США на 5,1 мільйона барелів, у той час як запаси пального зросли майже на два мільйони барелів. Як вважають аналітики, попит в США, як і раніше, дуже слабкий, а це говорить про низьку економічної активності, передає Bloomberg.

У той же час, гравців ринку обнадіяли дані від митного відомства Китаю, згідно з якими країна в березні ввезла на 22,8 мільйона тонн сировини більше, ніж вивезла. Такий показник еквівалентний 5,4 мільйонам барелів на день.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 8 квітня, ціни на нафту почали зростати після трьох днів зниження поспіль і максимального тижневого падіння котирувань за останні шість місяців. 9 квітня зростання продовжилося.