"Газпром" до жовтня визначиться з доцільністю проекту "Ямал-Європа-2"

Російський газовий монополіст «Газпром» протягом півроку не планує підписувати зобов'язуючих документів за новими гілками газопроводу «Північний потік», оскільки в найближчі шість місяців має намір завершити обгрунтування трубопроводу «Ямал-Європа».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпрому» з посиланням на главу компанії Олексія Міллера.

«Газпром» не планує підписання ніяких зобов'язуючих документів за 3 і 4 нитками «Північного потоку» протягом найближчих шести місяців. До жовтня буде завершено техніко-економічне обгрунтування проекту «Ямал-Європа-2», яке дасть відповідь на питання про технічну здійсненність і економічну доцільність цього проекту», - сказав О.Міллер.

Довідка УНІАН. «Газпром» запропонував Польщі повернутися до проекту «Ямал-2», від якого росіяни відмовилися в 1998 році, але побудувати замість гілки до Німеччини новий газопровід у напрямку Словаччини. За оцінками російського газового монополіста, таким чином до Польщі, Словаччини та Угорщини щорічно можна буде додатково поставити 15 млрд кубометрів газу.

Представники польського уряду заявили, що Польща не зацікавлена ​​в збільшенні постачань газу з РФ, вона намагається знайти інші джерела, щоб знизити свою залежність, але офіційно дасть відповідь після підготовки техніко-економічного обгрунтування цього проекту, яке має бути готове через 6 місяців.

5 квітня глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Польща не підтримає будівництво ще одного газопроводу в обхід України, розглянути можливість спорудження якого доручив «Газпрому» Президент РФ Володимир Путін.

8 квітня «Газпром» і нідерландська Gasunie підписали документ, згідно з яким вони мають намір вивчити можливість будівництва четвертої гілки газопроводу «Північний потік» до Великобританії.

9 квітня президент Польщі Броніслав Коморовський запевнив Президента України Віктора Януковича, що польська влада не братиме участь у газових проектах Російської Федерації, які створюють загрозу інтересам України.

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