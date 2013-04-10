Суд США зобов'язав Exxon Mobil виплатити 236 млн дол. за забруднення підземних вод Нью-Гемпшира

Суд США визнав нафтового гіганта Exxon Mobil відповідальним за забруднення підземних вод у Нью-Гемпширі і зобов'язав компанію виплатити 236 млн дол. для їх очищення, передає "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

Справу розглядали три місяці, однак на винесення вироку присяжними пішло всього 90 хвилин.

Очищення грунтових вод ускладнюється тим, що до них потрапив бензин з добавкою MTBE, який проникає у грунтові води швидше і глибше, ніж звичайний.

У Exxon Mobil, яка в січні знову стала найдорожчою корпорацією світу, вважають вирок несправедливим.

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